Madre fa causa a Microsoft, Rockstar e non solo perché fanno giochi 'troppo divertenti'

Una serie di sei cause legali per dipendenza da videogiochi è stata recentemente presentata contro Microsoft, Activision Blizzard, Roblox, Epic Games, Rockstar e altri importanti sviluppatori ed editori di videogiochi. Le denunce, tutte presentate ai tribunali negli ultimi 12 mesi, sostengono che gli sviluppatori di videogiochi stanno intenzionalmente rendendo i giocatori dipendenti dai loro giochi e, in breve, lo fanno rendendo i giochi "troppo divertenti"

Dietro una di queste cause legali vi è una donna americana la quale afferma che Roblox, Fortnite, Call of Duty, Minecraft e altri giochi popolari hanno utilizzato "caratteristiche psicologiche di dipendenza" per intrappolare il figlio sin da quando aveva 12 anni. Oggi, a 21 anni, spende 350 dollari al mese per i giochi, ha abbandonato la scuola, gli è stato diagnosticato un disturbo depressivo maggiore e ansia e ha sperimentato "sintomi dell'astinenza come rabbia, collera e sfoghi fisici", secondo la causa. La denuncia sostiene inoltre che la madre non poteva regolare le abitudini di gioco del figlio perché lo "temeva" a causa dei suoi scatti d'ira.

La denuncia afferma che gli sviluppatori dei giochi sono responsabili di progetti difettosi e negligenti che "sfruttano il sistema di ricompensa chimica del cervello di un utente (soprattutto se minorenne) per creare dipendenza, uso compulsivo e ulteriori danni mentali e fisici", oltre a non aver avvertito gli utenti del rischio di dipendenza.