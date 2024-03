NVIDIA GeForce Now accoglie altri 6 giochi, con South Park: Snow Day e Tchia

Anche oggi è dunque un "GFN Thursday", che in questo caso amplia il catalogo servizio Now con altri sei titoli che possono essere giocati "maxati" attraverso il servizio di streaming videoludico da parte di NVIDIA.

NVIDIA GeForce Now arricchisce il proprio catalogo con altri 6 giochi che si aggiungono a quelli compatibili e giocabili attraverso il cloud gaming in questione, con le new entry che comprendono anche South Park: Snow Day e Tchia .

Esperienze diverse

South Park: Snow Day! è un titolo alquanto particolare

Si tratta di titoli particolarmente vari, che vanno ad arricchire sensibilmente il catalogo di giochi utilizzabili attraverso il servizio in abbonamento.

Ci troviamo dunque ad elaborare strategie per la conquista di imperi in Millennia, a cercare di far sopravvivere l'umanità in Outpost: Infinity Siege.

Oppure prendere parte alle particolari avventure di Palia, che si sta dimostrando un notevole successo su Steam, o riprendere le atmosfere peculiari di Falconeer con Bulwark: Falconeer Chronicles, oltre ai noti South Park: Snow Day! E Tchia.