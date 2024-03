Il Trono di Spade: i co-creatori non si aspettavano tutto l'odio per l'ultima stagione

Benioff ha detto: "Sapevamo che sarebbe stato controverso, ma speravamo che ci fosse una divisione 50 e 50 . Penso che si sperava in una percentuale migliore di... Sicuramente non volevamo che ci fosse tanto odio, ma eravamo preparati a riceverne un po'".

Come ben sappiamo, la serie TV de Il Trono di Spade ha ottenuto grande successo negli anni, ma verso il finale molti appassionati hanno criticato le scelte fatte dal team di scrittura, attribuendo un calo anche al fatto che il contenuto era completamente originale, visto che ancora non sono arrivati i romanzi finali della saga. Dopo molto tempo, i co-creatori della serie D.B. Weiss e David Benioff hanno parlato del finale e di come hanno gestito la situazione.

Gli autori de Il Trono di Spade hanno evitato i fan

Melisandre, uno dei personaggi de Il Trono di Spade

All'inizio di quest'anno, i due hanno raccontato di come non solo si siano concentrati sul sostegno ricevuto da HBO (la casa produttrice dello show) per proteggersi dalle critiche, ma di come abbiano intenzionalmente evitato le reazioni dei fan su Internet.

"Si spera sempre che tutti amino qualsiasi cosa si faccia e sarebbe stato fantastico se il 100% delle persone l'avesse amata, ma non è stato così", ha confessato Benioff a The Hollywood Reporter a proposito delle reazioni online all'ottava stagione. "Si può rimanere così impantanati nell'opinione pubblica che si passa tutta la vita a cercare su Google le cose e a cercare di trovare persone che la pensano in un modo o nell'altro".

Il Trono di Spade nel frattempo sta crescendo con vari spin-off, primo tra tutti House of the Dragon.