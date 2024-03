House of the Dragon, la Stagione 2 ha un mese di uscita ufficiale

La Stagione 2 di House of the Dragon ha un mese di uscita ufficiale, rivelato da Warner Bros. per bocca del presidente della divisione streaming and games, J.B. Perrette: i nuovi episodi saranno disponibili nel mese di giugno.

Come sappiamo, la Stagione 2 di House of the Dragon sarà più breve e farà da ponte per la Stagione 3, ma i fan delle vicende della famiglia Targaryen sono ugualmente entusiasti di poter vedere nuovamente in azione i propri personaggi preferiti.

Gli eventi di House of the Dragon si svolgono circa duecento anni prima rispetto a quelli de Il Trono di Spade, e il cast include attori come Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Eve Best e Steve Toussaint.