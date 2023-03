House of the Dragon: la Stagione 2 sarà più breve, farà da ponte per la Stagione 3

House of the Dragon: Stagione 2 sembra essere ancora molto lontana, ma sappiamo intanto che sarà più breve delle altre, in base a quanto riferito da una fonte interna a HBO ad alcune testate, con la necessità di spostare il grosso degli eventi alla Stagione 3 per la quale la prossima farà da ponte.

Per questo motivo, sembra che la Stagione 2 sia prevista contenere 8 episodi soltanto, dunque due in meno rispetto a quanto abbiamo visto nella prima stagione di House of the Dragon e probabilmente anche rispetto alla terza. Il motivo di questa scelta sta proprio nei contenuti e nella narrazione, perché lo showrunner Ryan Condal ha voluto renderla una sorta di fase intermedia per gli eventi che verranno narrati in seguito.

Condal starebbe lavorando al quadro più ampio della serie, dunque distribuendo gli elementi della storia su un arco di tempo più lungo, cosa che renderà la seconda serie più breve e maggiormente di passaggio. Tuttavia, al suo interno troveranno spazio dei momenti importanti, ma alcuni di quelli inizialmente previsti, tra i quali anche quella che sembra essere una grande battaglia, verranno spostati alla Stagione 3.

L'idea generale, a questo punto, è che House of the Dragon sia destinato a durare per quattro stagioni, con la produzione HBO e George R.R. Martin che devono ancora trovare un accordo preciso sulla questione ma con l'ipotesi delle quattro stagioni a diventare sempre più verosimile.

In ogni caso, House of the Dragon: Stagione 2 è probabilmente prevista arrivare nel 2024, con l'avvio della produzione prevista in questo periodo, dunque ci sarà modo di tornare a parlarne.