Tekken 8: un gameplay trailer con protagonista Ling Xiaoyu

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Tekken 8 dedicato ai lottatori inclusi nel roster del suo picchiaduro. Questa volta è il turno di Ling Xiaoyu.

Come possiamo vedere il filmato ci offre un assaggio dello stile di combattimento di questa esuberante lottatrice che si basa sulle arti marziali cinesi Hakke-Sho e Hika-Ken.

Ling Xiaoyu ha fatto il suo debutto in Tekken 3 nell'ormai lontano 1997 e da allora è apparsa in praticamente tutti i giochi della serie picchiaduro di Bandai Namco ed è inoltre la protagonista del film Tekken: Blood Vengeance assieme ad Alisa Sosconovitch. Inizialmente il suo obiettivo è quello di vincere abbastanza soldi nel "The King of Iron Fist Tournament" per costruire il proprio parco giochi su misura, ma successivamente inizia a interessarsi alla turbolenta famiglia Mishima e in particolare a Jin Kazama.

Vi ricordiamo che Tekken 8 è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC con il lancio previsto nel 2023 o al più tardi entro la fine di marzo 2024. In precedenza Bandai Namco ha presentato anche i trailer di Jun Kazama, Jack-8 e Lars Alexandersson.