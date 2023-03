Tekken 8: trailer di gameplay presenta Jack-8

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Tekken 8, per presentare un altro dei personaggi che faranno parte del roster iniziale: Jack-8. Si tratta di un cyborg brutale apparso più volte nella serie Tekken.

In realtà Jack è una serie di robot di produzione sovietica, migliorati di capitolo in capitolo per essere sempre più competitivi. Il chatGPT dell'ultraviolenza, per così dire. I russi lo inviarono la prima volta al torneo di Tekken per fermare Kazuya Mishima, dove fallì. Jack fu quindi migliorato con la versione Jack-2, distrutta durante la sua missione. Di miglioramento in miglioramento siamo arrivati all'attuale versione Jack-8.

Riuscirà questa volta a uscire vincitore e a non lasciarci i transistor? Lo vedremo quando Tekken 8 sarà disponibile. Intanto guardiamolo azzuffarsi con King nel filmato che gli è stato dedicato, che mostra anche tutte le sue super mosse.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tekken 8 è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S con il lancio previsto prima di aprile 2024, stando all'editore. Rimanete sulle nostre pagine per leggere lo speciale con tutte le novità sul prossimo gioco della serie emerse dal Tekken World Tour.

Oltre a quello di Jack-8, potete andare a vedere anche i video di presentazione di Paul Phoenix, King e Marshall Law.