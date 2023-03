Tekken 8: un gameplay trailer con protagonista King

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Tekken 8, questa volta con protagonista King, il lottatore di wrestling con la maschera da giaguaro, confermando la sua inclusione nel roster del picchiaduro e offrendoci un assaggio del suo stile di lotta.

Come possiamo vedere nel filmato qui sotto, anche in Tekken 8 King utilizza il suo classico stile di combattimento basato su prese e mosse di wrestling, spettacolari da vedere quanto pericolose per gli avversari.

King è una presenza fissa del cast di Tekken fin dal primo gioco della serie. In realtà due persone differenti hanno vestito i panni di questo lottatore. Il primo King era un sacerdote che gestiva un orfanotrofio ed è apparso nei primi due capitoli. Il secondo King è apparso dal terzo gioco in poi ed è uno dei bambini cresciuti del sopracitato orfanotrofio che ha ereditato lo stile di combattimento del suo predecessore.

Vi ricordiamo che Tekken 8 è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC con il lancio previsto nel 2023 o al più tardi entro la fine di marzo 2024. Sulle nostre pagine trovate uno speciale con tutte le novità sul prossimo gioco della serie emerse dal Tekken World Tour.

In precedenza Bandai Namco ha presentato anche i gameplay trailer di Paul Phoenix e Marshall Law.