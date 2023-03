ROG Swift OLED PG27AQDM: lo schermo a 240 Hz QHD per i gamer di ASUS

ASUS ROG ha annunciato un nuovo monitor da gaming, il ROG Swift OLED PG27AQDM. Vediamo tutte le caratteristiche presentate.

Questo monitor da 26,5 pollici propone un display QHD OLED con risoluzione massima pari a 2560 x 1440, con una frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz e un tempo di risposta pari a 0.03 ms. Supporta anche Nvidia G-Sync. Questo modello dispone anche di un dissipatore personalizzato con ventilazione ottimizzata per smaltire il calore in modo più efficente.

Il retro del ROG Swift OLED PG27AQDM

ROG Swift OLED PG27AQDM propone anche una copertura anti-riflesso per colori più accurati e un'esperienza migliore. La luminosità massima è 1000 nits. Per gestire i livelli di potenza, lo Swift OLED (PG27AQDM) include una funzione di ottimizzazione intelligente della voltaggio, che assicura agli utenti una luminosità costante per ogni pixel grazie. ROG ha lavorato a stretto contatto con un produttore di pannelli di visualizzazione non meglio definito per stimare i livelli tra la luminosità dell'OLED, il livello di voltaggio e la temperatura operativa. Viene quindi creato un algoritmo intelligente che ottimizza il voltaggio in base alle variazioni di temperatura per garantire l'uniformità della luminanza su tutto il display.

ROG Swift OLED PG27AQDM sarà disponibile al prezzo consigliato di 999 dollari. Al momento non è nota una data di uscita.