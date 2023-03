Asus annuncia ROG Azoth, la tastiera custom da gaming wireless in formato 75%

Asus Republic of Gamers oggi ha annunciato ROG Azoth, la sua prima tastiera custom da gaming wireless in formato 75%, che include numerose funzionalità degne dei prodotti "fai-da-te" di tipo premium.

La tastiera monta un pannello OLED da 2 pollici integrato che mostra varie informazioni utili, come ad esempio lo stato di funzionamento della tastiera, l'attivazione del Caps Lock, il livello della batteria, le informazioni multimediali e diversi parametri di sistema.

ROG Azoth presenta un design premium con 10 guarnizioni in silicone e tre stati schiuma ammortizzante per offrire un comfort assoluto e un'acustica di qualità. Un cuscinetto in silicone spesso 3,5 mm integrato nella tastiera assorbe i rumori, mentre la schiuma Poron riduce i ping e gli echi all'interno. La tastiera presenta tre diversi angoli inclinazione.

La tastiera monta gli switch meccanici ROG NX di tipo hot-swappable per offrire ulteriori opzioni di personalizzazione e hanno steli e allogiamenti della base pre-lubrificati per offrire una sensazione più uniforme al clic e ridurre ulteriormente i rumori prodotti dalle molle.

Gli stabilizzatori ROG sono pre-lubrificati e messi a punto specificante per produrre meno attrito e la barra spaziatrice vanta inoltre una lubrificazione e accorgimenti extra per garantire un'acustica e una sensazione ottimizzate. Il design dei tasti include dei copritasti di media altezza e uno stelo più corto per ridurre l'oscillazione e offrire un'esperienza di digitazione ancora più confortevole.

ROG Azoth si pone anche come il prodotto ideale per chi vuole avvicinarsi al mondo delle tastiera fai-da-te e include nella confezione il lubrificante Krytox GPL-205-GD0, tre switch e copritasti aggiuntivi, gli estrattori e un dispositivo di apertura per gli switch e un rack di lubrificazione.

La tastiera utilizza la tecnologia ROG SpeedNova per offrire fino a oltre 2.000 ore di gaming stabile e ininterrotto con latenza ridotta a quasi zero in modalità RF a 2,4 GHz (con RGB e OLED spenti). La modalità Bluetooth consente invece di connettere ROG Azoth fino a tre dispositivi contemporaneamente.

ROG Azoth è già disponibile sull'eShop Asus, presso gli Asus Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by Asus e gli altri principali partner commerciali al prezzo consigliato di 299,99 euro.