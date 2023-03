Willow: Disney+ ha cancellato la serie dopo una sola stagione

Willow non avrà una seconda stagione. Disney+ ha deciso di cancellare la serie dopo il probabile insuccesso della prima. La notizia, riportata da Deadline, arriva due mesi dopo la messa in onda degli otto episodi della stagione d'esordio, chiusi da un cliffhanger che rimarrà tale per sempre, probabilmente.

La serie Willow nasceva come seguito diretto del film omonimo del 1988, diretto da Ron Howard, convertito anche in diversi videogiochi. Nonostante i buoni giudizi della critica, l'impatto sul pubblico deve essere stato modesto.

Difficile dire se in futuro Lucasarts proverà a rivitalizzare la proprietà intellettuale. La cancellazione di Willow arriva in un momento di forte riflessione per Disney, che ha deciso di prendersi più tempo per il prossimo film di Star Wars.

Willow non è l'unica serie di insuccesso uscita recentemente su Disney+, visto che anche la terza stagione di The Mandalorian non sembra aver ritrovato gli spettatori delle prime due.