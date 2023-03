The Mandalorian, la Stagione 3 ha meno spettatori di Obi-Wan Kenobi e The Book of Boba Fett?

Pur essendo parecchio attesa, a quanto pare la Stagione 3 di The Mandalorian ha totalizzato meno spettatori rispetto alle serie di Obi-Wan Kenobi e The Book of Boba Fett: lo rivelano i dati raccolti da Samba TV e The Wrap.

Pur essendo la più ambiziosa, la nuova stagione di The Mandalorian sembra in qualche modo non aver centrato l'obiettivo, o magari si comincia a riscontrare davvero un po' di stanchezza nella fanbase che finora ha sempre accolto con grande entusiasmo i nuovi progetti Disney.

Non è probabilmente un caso che l'azienda abbia finora evitato toni trionfalistici nei confronti degli ultimi episodi dello show con Pedro Pascal, pur avendoci abituato ad annunci in tal senso ogni volta che i numeri lo consentivano, vedi ad esempio il debutto di Black Panther: Wakanda Forever su Disney+ o quello di Obi-Wan Kenobi.

Entrando nello specifico delle rilevazioni, il primo episodio della terza stagione di The Mandalorian ha fatto segnare nei primi sette giorni un numero di spettatori inferiore del 28% rispetto a Obi-Wak Kenobi e lievemente dietro The Book of Boba Fett, nonché il 35% inferiore alle serie Marvel.

Chiaramente siamo ancora agli inizi e la situazione potrebbe cambiare, ma solitamente le reazioni più intense si registrano appunto al debutto e da questo punto di vista The Mandalorian, sorprendentemente, non sta sbancando come ci si aspettava potesse fare dopo gli straordinari riscontri delle prime due stagioni.