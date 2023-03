The Last of Us: un prequel dedicato alla madre di Ellie era in programma, ma è stato cancellato

Intervistato da Kind Funny, Neil Druckmann, il presidente di Naughty Dog nonché direttore creativo dello studio, ha svelato che a un certo punto era in programma la realizzazione di un prequel videoludico di The Last of Us con protagonista la madre di Ellie, cancellato nonostante avesse quasi superato la pre-produzione.

Il tutto è partito dalla prima stagione della serie TV di The Last of Us, di cui è appena andato in onda l'ultimo episodio. In uno degli episodi precedenti è stato inserito un flashback con Anna, la madre di Ellie, che partorisce. Parlando della scena, Druckmann ha svelato che esiste una versione più lunga dei fatti raccontati, che doveva diventare un videogioco vero e proprio.

Lo spin-off con protagonista Anna non sarebbe stato sviluppato da Naughty Dog, il PlayStation Studios che ha in mano la serie, ma da un team esterno. Stando a Druckmann, Naughty Dog ha parlato molto con l'altro studio, che non viene nominato, ma alla fine la cosa non ha funzionato e il tutto si è arenato.

Druckmann ha ribadito l'esistenza del progetto cancellato in un'intervista con Variety, in cui ha detto sostanzialmente che c'era un gioco in programma per il padre e la madre di Ellie, che avrebbe avuto come climax la nascita della bambina.

Purtroppo Druckmann non ha spiegato come mai il progetto è naufragato, quindi è difficile fare delle ipotesi. L'unica certezza è che finora Naughty Dog ha lavorato direttamente su tutto ciò che concerne la proprietà intellettuale, collaborando anche con gli autori della serie TV. Ora non ci resta che attendere The Last of Us online, il prossimo titolo dello studio ad arrivare sul mercato.