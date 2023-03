Samsung Galaxy Book3: la nuova linea premium di laptop ultraportatili strizza l'occhio ai gamer

L'altra grande novità è l'introduzione della linea Ultra, caratterizzata dalla presenza di una scheda grafica NVIDIA GeForce della famiglia RTX 4000 . Una caratteristica che pone i Galaxy Book3 come valida alternativa ai MacBook per tutti quei professionisti e content creator che sono alla ricerca di potenza e portabilità, anche grazie alla suite di programmi disegnata da Samsung per creare un ecosistema fluido e compatto tra tutti i suoi prodotti.

Entrando nello specifico, Samsung ha portato in Italia due versioni del Galaxy Book3 Pro , una da 14" e l'altra da 16". In entrambi i casi troviamo uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 14 pollici, rapporto di forma 16:10, 400 nits di luminosità, 120 Hz di refresh e 3K di risoluzione (2880 x 1800). Quello che cambia, ovviamente, è il peso (1.17 kg il 14" e 1.56 Kg il 16") a causa sia delle dimensioni, sia della batteria che da 63 Wh passa a 76 Wh nel modello più ampio.

Grazie ai diversi modelli portati sul mercato italiano, la linea Galaxy Book3 si adatta alle esigenze di - quasi - ogni utente. Si tratta di PC portatili molto leggeri, si va dai 1,17 Kg del Book3 Pro all'1,79 Kg del Book3 Ultra con RTX 4070, oltre che sottili, dato che tutti i modelli restano sempre sotto i 2 cm di spessore. Ad aumentare la portabilità c'è l'alimentatore esterno, non la solita mattonella, ma un caricatore USB-C dalle dimensioni comparabili a quelle degli alimentatori dei moderni cellulari. Anche per quanto riguarda i prezzi la forbice è piuttosto ampia e si va dai 1.799€ del Book3 Pro ai 3.499€ dell'Ultra.

Con pochi click si può far diventare il telefono o il tablet un secondo schermo per mostrare quello che si sta visualizzando su PC o viceversa si possono utilizzare il touchpad e la tastiera per scrivere e controllare il tablet o il telefono. Con Expert RAW si possono scattare le foto con un S23 e trovarsele immediatamente su PC, mentre con Quick Share & Private Share si possono condividere file in un istante.

Uno degli aspetti più interessanti dei Galaxy Book 3 è il modo in cui sono integrati con gli altri dispositivi Samsung. Il colosso coreano, infatti, fornisce i suoi PC (oltre che i tablet e i telefoni) con una serie di programmi in grado di rendere la condivisione dei file, ma non solo, estremamente semplice.

La sfida ad Apple passa dal gaming?

Il modello Ultra dovrebbe garantire ottime prestazioni anche con i videogiochi grazie alle schede video NVIDIA RTX serie 4000

Sfortunatamente la presentazione presso la Smart Home non ci ha consentito di approfondire la conoscenza coi Galaxy Book3, soprattutto con la versione Ultra, la più interessante non solo per il design elegante, ma anche perché equipaggiata con GPU che potrebbero consentire di togliersi qualche soddisfazione anche in campo gaming.

Certo, non stiamo parlando di macchine pensate per questo scopo, ma la configurazione con Core i9-13900H, GeForce RTX 4070 da 8 GB GDDR6 e 32 GB di RAM dovrebbe perlomeno far girare tutti i giochi più recenti se non con tutto al massimo, perlomeno in modo soddisfacente. Soprattutto considerando che si tratta di un PC che pesa meno di 2 Kg ed è sottilissimo.

I pannelli Dynamic AMOLED 2X a 120 Hz e 3K dovrebbero garantire una qualità dell'immagine elevata, da sfruttare sia per contenuti multimediali, sia con Xbox Game Pass. Grazie alle performance di rete garantite dalla certificazione EVO, infatti, giocare attraverso il cloud non dovrebbe essere un problema, qualunque Book3 venga scelto. Sicuramente l'enorme touchpad e le prestazioni garantite dall'ultraportatile lo mettono in competizione con i MacBook, perlomeno sotto il profilo della produttività.

Contiamo quindi di sperimentare le prestazioni gaming di questi PC in un futuro non troppo lontano, così da scoprire le qualità da all-rounder di questi stilosissimi ultraportatili di Samsung.