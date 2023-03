PS5 con God of War Ragnarok è disponibile oggi, 14 marzo 2023, su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è di nuovo possibile acquistare una PS5 in bundle con God of War Ragnarok: non serve Amazon Prime per comprare il bundle. Il prezzo è come sempre 619.99€. Potete trovare la console a questo indirizzo.

Il bundle è disponibile al momento della scrittura per l'acquisto immediato. Ovviamente non vi sono sovrapprezzi, oltre al costo della console e del gioco. Potete acquistare la console con un leggero sconto, ma tramite venditori terzi.

In questo pacchetto è presente una copia di God of War Ragnarok, il gioco di ruolo d'azione di Santa Monica Studio che ci permette di proseguire il viaggio di Kratos e Atreus. Il modello di PS5 incluso è quello standard, ovvero con lettore ottico che permette di utilizzare i dischi PS5 e PS4, oltre ovviamente ai giochi digitali.