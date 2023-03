PlayStation Plus, Meet Your Maker sarà disponibile dal day one per gli abbonati

Sony ha annunciato che PlayStation Plus vedrà l'arrivo di Meet Your Maker per PS5 e PS4 nel catalogo dal day one, il prossimo 4 aprile: il titolo sviluppato da Behaviour sarà dunque uno dei giochi di aprile 2023 per gli abbonati.

La data di uscita di Meet Your Maker è stata rivelata ai The Game Awards 2022, ma nessuno immaginava che gli autori di Dead by Daylight avessero sottoscritto un accordo con la casa giapponese per lanciare il gioco direttamente su PS Plus.

Al comando del custode della Chimera, "un esperimento vivente creato come ultima risorsa per salvare la vita sulla Terra", avremo il compito di costruire e fortificare una roccaforte per impedire a eventuali intrusi di accedervi ed entrare in possesso del materiale genetico in essa custodito.

Contemporaneamente, tuttavia, dovremo visitare le roccaforti create dagli altri utenti e provare a superarne le insidie per raggiungere quello stesso obiettivo e ottenere le risorse utili a migliorare ulterioremente la nostra creazione.

Le sezioni action di Meet Your Maker si svolgono in prima persona e offrono un'esperienza impegnativa e frenetica, in cui dovremo dar fondo alle nostre capacità e alle nostre risorse per evitare le trappole e raggiungere l'agognata meta.