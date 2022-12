Meet Your Maker, trailer con la data di uscita ai The Game Awards 2022

Meet Your Maker ha una data di uscita ufficiale, annunciata con un trailer ai The Game Awards 2022: il gioco sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 4 aprile 2023.

Annunciato lo scorso agosto, meet Your Maker è il nuovo progetto di Behaviour, il team di sviluppo autore del celebre Dead by Daylight, e ci vedrà creare strutture piene di insidie da espugnare... o perire nel tentativo.

"Costruisci un labirinto di subdole trappole mortali progettate per attrarre, raggirare e uccidere i giocatori intrusi", si legge nella sinossi. "Combina una vasta gamma di blocchi, trappole e guardie personalizzabili. Pre-registra percorsi di pattugliamento personalizzati delle tue guardie con l'innovativo sistema di registrazione IA."

"Condividi i tuoi avamposti e guarda i giocatori che li affrontano. Raccogli ricompense da chi muore, impara a rafforzare la tua creazione dagli attacchi e cerca di non perdere progressi o risorse a causa di un'incursione."

"Metti alla prova la tua determinazione, la tua arguzia e i tuoi riflessi saccheggiando gli avamposti degli altri giocatori in modo tattico. Entra, prendi il materiale genetico e cerca di sopravvivere."