Banishers: Ghosts of New Eden, annunciato con trailer il nuovo action RPG di Dontnod

Dontnod e Focus Entertainment hanno annunciato, con un primo trailer di presentazione, il nuovo gioco da parte degli autori di Life id Strange, ovvero Banishers: Ghosts of New Eden.

Il trailer, a carattere fortemente narrativo, presenta una sequenza volta a introdurre soprattutto la storia, l'ambientazione e l'atmosfera generale del gioco, che sembra decisamente particolare.

Tra elementi fantasy classici e dark goticheggiante, Banishers: Ghosts of New Eden sembra proseguire dopo l'esperienza di Vampyr con un'impostazione in stile action RPG in terza persona, come dimostrato anche dal breve frammento di gameplay visibile nel trailer.

La storia ha per protagonisti due cacciatori di spettri nonché amanti, che si ritrovano a dover prendere delle scelte estremamente difficili e affrontare minacce praticamente impossibili, tra la vita e la morte.

Ambientato a New Eden, nel 1695, Banishers: Ghosts of New Eden ha per protagonisti Antea Duarte e Red mac Raith, due cacciatori che hanno giurato di proteggere il mondo dai non-morti. Dopo un'ultima missione dall'esito disastroso, Antea si ritrova ferita in maniera grave, diventando di fatto uno spirito lei stessa, dunque parte integrante della fazione che ha giurato di cacciare.

La storia prevede dunque un alto tasso di drammaticità, oltre ovviamente all'azione spettacolare che si intravede nel video. Banishers: Ghosts of New Eden non ha ancora una data d'uscita ma è previsto arrivare verso la fine del 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.