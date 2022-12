Horizon Forbidden West: il DLC Burning Shores non uscirà su PS4, ecco perché

Pochi minuti fa, Sony PlayStation ha presentato il DLC Burning Shores di Horizon Forbidden West durante i The Game Awards 2022. Dai primi dettagli condivisi da Guerrilla Games abbiamo appreso che l'espansione non uscirà su PS4, ma solo su PS5, il 19 aprile 2023.

La decisione a quanto pare è stata presa per concentrare tutti gli sforzi per concretizzare "la visione creativa e tecnica" degli sviluppatori, il che a quanto pare sarebbe stato impossibile includendo nell'equazione la console old-gen di Sony.

"La nostra visione creativa per Burning Shores è quella di un'espansione ambiziosa che porterà Aloy tra le rovine di Los Angeles. È una città invasa dalla vegetazione e frammentata che può essere completamente esplorata via acqua e volando sul dorso di un Sunwing. Un'enorme minaccia si nasconde tra le sue ombre: una grande sfida che Aloy deve superare usando tutte le sue abilità", recita il post di Guerrilla Games, che segue il trailer di annuncio.

"Per realizzare questa grande visione dal punto di vista tecnico e creativo, abbiamo preso la difficile decisione di concentrare tutti i nostri sforzi sulla creazione di un'esperienza incredibile esclusivamente per PlayStation 5. Grazie ancora a tutti i nostri fantastici fan per il vostro amore e supporto! Non vediamo l'ora di condividere di più con voi molto presto."

Un'immagine di Burning Shore, il DLC di Horizon Forbidden West

Si tratta sicuramente di una decisione sofferta da parte di Guerrilla Games e Sony e che farà storcere il naso ai giocatori PS4, che di fatto non potranno accedere in alcun modo all'espansione Burning Shores se non acquistando PS5.