Horizon Forbidden West: DLC Burning Shores annunciato con data di uscita e trailer ai TGA 2022

Durante il corso dei The Game Awards 2022, Sony PlayStation ha presentato con un trailer Horizon Forbidden West - Burning Shores, un'espansione dell'action GDR di Guerrilla Games. Il DLC sarà disponibile tra pochi mesi, per la precisione dal 19 aprile 2023, in esclusiva per PS5, mentre a quanto pare non arriverà su PS4.

Stando ai dettagli condivisi da Guerrilla Games, in Burning Shores, Aloy si imbarcherà in una nuova avventura per inseguire una sinistra minaccia nelle terre selvagge di Los Angeles, ora un infido arcipelago vulcanico.

"Aloy viaggerà verso una nuova pericolosa regione a sud delle terre dei clan Tenakth, con una trama avvincente che segue da dove è finito Horizon Forbidden West, con nuovi personaggi, avventure e altro ancora - alcuni dettagli che non vediamo l'ora di condividere con voi molto presto!", recita il post di Guerrilla Games.

"Horizon Forbidden West: Burning Shores arriverà su PlayStation 5 il 19 aprile 2023. "