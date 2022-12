Blue Protocol: periodo di uscita e versioni console svelati ai The Game Awards 2022

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci. Uno di questi è stato Blue Protocol. Il gioco è in arrivo il prossimo anno su computer e console.

Blue Protocol è un gioco di ruolo d'azione online in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel 2023. Inizialmente era stata confermata solo l'uscita su PC, ma ora è ufficiale anche su console. Bandai Namco ha pubblicato un trailer dedicato, che potete vedere poco sotto.

Nel filmato vediamo un mix di sequenze narrative e di gameplay, dedicate ai personaggi di questo nuovo gioco pubblicato in collaborazione con Amazon Games.

