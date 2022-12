Suicide Squad: Kill the Justice League: data di uscita e trailer di Batman dai The Game Awards 2022

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci. Uno di questi è stato Suicide Squad: Kill the Justice League, che si è mostrato con un nuovo trailer dedicato a Batman. La data di uscita è il 26 maggio 2023.

Nel trailer vediamo il nostro gruppo di supercattivi che entra nell'Arkham Asylum. Subito vediamo che i personaggi devono fronteggiare Batman, divenuto uno dei cattivi. Harley Quinn pensa che non ci saranno problemi in quanto l'Uomo-Pipistrello non uccide, ma una delle guardie dell'Asylum cade a terra morta subito dopo.

Viene anche confermato che Kevin Conroy, da poco scomparso, sarà la voce del personaggio in Suicide Squad: Kill the Justice League, tornando a farsi ascoltare per un'ultima volta.

Vi ricordiamo anche che durante l'evento è stato annunciato che Returnal sarà presto disponibile anche su PC! Inoltre, hanno confermato la data di uscita di Street Fighter 6!