Star Wars Jedi: Survivor: data d'uscita ufficiale e trailer di presentazione ai TGA 2022

Star Wars Jedi: Survivor ha una data d'uscita ufficiale: 17 marzo 2023. L'annuncio è stato dato in occasione dei The Game Awards 2022, dove è stato mostrato anche il gameplay per la prima volta in un trailer spettacolare che potete vedere qui di seguito.

STAR WARS Jedi: Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi di STAR WARS Jedi: Fallen Order. Cal deve sempre guardarsi le spalle dall'Impero e continua a sentire il peso di essere uno degli ultimi Jedi rimasti nella galassia.

Sviluppato dai veterani di Respawn Entertainment, Jedi: Survivor promette di arricchire le storie, i mondi e i personaggi di STAR WARS, oltre che gli emozionanti combattimenti, apprezzati per la prima volta in Jedi: Fallen Order.

STAR WARS Jedi: Survivor è in sviluppo per gli hardware dell'attuale generazione e promette di offrire un'esperienza di STAR WARS più ricca e profonda ai giocatori di tutto il mondo, alla sua uscita nel 2023.

The Game Awards è l'evento annuale organizzato e condotto da Geoff Keighley che ha preso il ruolo della notte degli Oscar del videogioco. Ogni anno è l'occasione non solo per premiare i giochi più in vista prodotti dall'industria, ma anche per annunci di alto livello.