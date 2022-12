Forspoken: demo per PS5 confermata ufficialmente ai The Game Awards 2022, il link

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci. Uno di questi è stato Forspoken, di cui è stata confermata la demo, disponibile da ora unicamente su PlayStation per tutti i giocatori. La trovate qui.

Forspoken è un gioco d'azione a mondo aperto di Square Enix. La protagonista - Frey - si ritrova ad Athia, un mondo magico dominato dalle Tanta, delle matriarche divenute malvagie. Con usa serie di poteri magici elementali, Frey deve liberare questo mondo, sconfiggere una piaga maligna che colpisce persone ed animali e trovare un modo per tornare nel proprio mondo, ovvero la nostra terra.

La demo ci dà la possibilità di provare le componenti fondamentali di Forspoken e farci un'idea di quello che possiamo aspettarci all'uscita, che ricordiamo è prevista per PS5 e PC.

