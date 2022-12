Street Figher 6: data di uscita e trailer dai The Game Awards 2022

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci. Uno di questi è stato Street Fighter 6, di cui abbiamo visto un nuovo trailer dedicato ai personaggi presenti nel gioco e non solo. È anche stata confermata la data di uscita: 2 giugno 2023 e i contenuti dedicati ai preorder.

Il trailer ci presenta una serie di personaggi che saranno presenti all'interno di Street Fighter 6. Possiamo vedere un po' di gameplay per ognuno di essi, ammirandone le mosse più potenti e uniche. Possiamo vedere anche alcune delle ambientazioni che comprendono il Colosseo di Roma con tanto di leoni.

