Viewfinder annunciato con un trailer per PlayStation VR2 ai TGA 2022

Durante il pre-show dei The Game Awards 2022 è stato presentato con un trailer Viewfinder, un puzzle adventure per PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale di PS5, e PC.

Come possiamo vedere Viewfinder è un puzzle game come meccaniche legate alla fotografia e giochi di prospettiva, che vede i giocatori viaggiare attraverso varie opere d'arte, dipinti e luoghi mentre lavorano per risolvere vari misteri.

Al moment Viewfinder non ha una data di uscita ufficiale, con maggiori dettagli che verranno svelati successivamente.

"Sfida la percezione, ridefinisci la realtà e rimodella il mondo che ti circonda grazie a una fotocamera istantanea. Viewfinder è un nuovo gioco per giocatore singolo che offre ore di esperienze interessanti e divertenti, con l'obiettivo di svelare antichi misteri", recita la descrizione ufficiale.

"Viewfinder è un cervellotico gioco d'avventura in prima persona nel quale puoi dare vita alle foto che scatti, posizionandole nel mondo che ti circonda. Ridefinisci la realtà. Non limitarti alle fotografie, dai vita a quadri, disegni, screenshot e cartoline, mentre rimodelli il mondo..."

"Con l'esplorazione arriva la scoperta e il giocatore scoprirà i segreti del mondo, il senso della sua esistenza e la libertà della creazione. Esplora numerosi mondi connessi fra di loro, tutti simili ma sostanzialmente differenti."

"Vivi l'esperienza che preferisci. La narrazione di Viewfinder è incentrata sul giocatore, quindi il gioco offrirà un'esperienza accessibile a chi vuole solo giocare e risolvere enigmi e, invece, un mondo ricco e ben studiato a chi preferisce esplorare. Entra nel mondo di Viewfinder e cerca di dare una risposta all'impossibile."

Durante i The Game Awards 2022 è stato anche annunciato il porting per PC di Returnal e la modalità Hide & Seek di Among Us.