Returnal arriva su PC: periodo di uscita ufficiale svelato ai The Game Awards 2022

I The Game Awards 2022 sono andati in onda e durante lo show c'è stato spazio per molti annunci. Uno di questi è stato Returnal, che arriva ufficialmente su PC. Sony lo ha confermato durante l'evento. La data di uscita è l'inizio del 2023.

Returnal è per ora disponibile unicamente su PlayStation 5. Il gioco è sviluppato da Housemarque, un team ora parte dei PlayStation Studios.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato: "Gioco eccezionale Returnal. Housemarque ha fatto un salto in avanti che non può non sorprendere, ma il merito va anche ai PlayStation Studios che hanno saputo affrontare la sfida, dalla riuscita tutt'altro che scontata, sostenendo e aiutando il piccolo team come una grande famiglia. Ci sono delle debolezze nella trama, nella scarsa incisività di troppe run, in alcuni passaggi meno interessanti di altri, ma per il resto ci troviamo davanti a un prodotto eccellente."

