Among Us: annunciata la modalità Hide and Seek

In occasione dei TGA 2022 è stata presentata la modalità Hide and Seek di Among Us, che sostanzialmente guarda al gameplay di Dead by Daylight. Da quello che si è capito dal filmato di presentazione, i giocatori dovranno fuggire da un cacciatore invincibile. Comunque sia maggiori informazioni saranno condivise nelle prossime settimane.

Gioca in partite da 4 a 15 giocatori online o in locale via WiFi. Dovrai preparare la tua astronave per la partenza, ma uno o più giocatori scelti a caso sono impostori decisi a uccidere tutti quanti!

Among Us nasce come party game, perciò consigliamo di giocare con gli amici in un LAN party oppure online con chat vocale. Puoi sfruttare il gioco cross-platform tra Android, iOS e PC.

The Game Awards è l'evento annuale organizzato e condotto da Geoff Keighley che ha preso il ruolo della notte degli Oscar del videogioco. Ogni anno è l'occasione non solo per premiare i giochi più in vista prodotti dall'industria, ma anche per annunci di alto livello.