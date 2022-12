Hellboy: Web of Wyrd per PC, PlayStation e Xbox annunciato con trailer ai TGA 2022

All'interno del pre-show dei The Game Awards 2022 è avvenuta la presentazione con primo trailer di Hellboy: Web of Wyrd, un nuovo gioco basato sul celebre personaggio creato da Mike Mignola e ora protagonista di una propria trasposizione videoludica.

Il gioco in questione sembra essere un action game in terza persona, caratterizzato da una grafica in cel-shading che richiama molto da vicino lo stile tipico dei fumetti, cosa decisamente appropriata.

La voce del protagonista è quella dell'attore Lance Reddick, per un gioco che sembra impostato molto sulla narrazione, oltre all'azione.

Nella presentazione vediamo il protagonista addentrarsi nella Butterfly House, un luogo misterioso e costruito su principi di geometria non euclidea, da parte dell'occultista Pasquale Deneveaux. "Quando un agente B.P.R.D. scompare all'interno della magione, sta a Hellboy e al suo team cercare di scoprire gli insondabili segreti".

Questa, a grandi linee, la storia del gioco, mentre attendiamo la data d'uscita di Hellboy: Web of Wyrd, annunciato per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S con il primo trailer di presentazione.