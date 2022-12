Valiant Hearts: Coming Home annunciato con un trailer ai TGA 2022 da Ubisoft e Netflix

Durante il pre-show dei The Game Awards 2022, Ubisoft e Netflix hanno presentato con un trailer Valiant Hearts: Coming Home, seguito del pluripremiato The Great War, che potrete visualizzare nel player sottostante. Il gioco è in sviluppo da Old Skull Games e sarà disponibile su dispositivi mobile iOS e Android "presto".

Sapevamo che Ubisoft e Netflix stavano collaborando per un nuovo Valiant Hearts sin dall'Ubisoft Forward del 10 settembre. Le due compagnie stanno lavorando anche dei giochi mobile di Assassin's Creed e Mighty Quest. Tutti e tre saranno disponibili esclusivamente per gli abbonati Netflix di tutto il mondo. Non includeranno alcun tipo di pubblicità o acquisti in-app, esattamente come tutti i giochi del servizio videoludico di Netflix.

Il primo trailer di Valiant Hearts: Coming Home purtroppo non ci offre molti indizi sul gioco, se non che la trama ruoterà intorno a due fratelli e la Prima Guerra Mondiale. Per maggiori dettagli non ci resta che attendere.