Horizon Call of the Mountain è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer ai TGA 2022. Il video non è molto lungo, ma mostra delle brevi sequenze di gameplay di quello che è sicuramente il gioco più atteso per PSVR 2.

The Game Awards è l'evento annuale organizzato e condotto da Geoff Keighley che ha preso il ruolo della notte degli Oscar del videogioco. Ogni anno è l'occasione non solo per premiare i giochi più in vista prodotti dall'industria, ma anche per annunci di alto livello.