Forspoken per PlayStation 5 è in sconto su Amazon Italia

Su Amazon Italia, è possibile acquistare Forspoken per PlayStation 5 al prezzo di 16,81€, con un risparmio del 14% rispetto al prezzo mediano di 19,60€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è tra i più bassi recenti, rendendo questa offerta particolarmente interessante per gli amanti dei giochi d'avventura. Non si tratta del minimo storico, ma comunque è un buon prezzo per il gioco. Inoltre, è venduto e spedito da Amazon, e per questo rientra nel reso entro 14 giorni dall'arrivo.