In questo momento PS5 Pro è la console più venduta su Amazon in diversi paesi, Italia inclusa: nonostante le critiche rivolte al prezzo, il nuovo modello della piattaforma Sony sembra aver conquistato un gran numero di utenti, che stanno facendo salire il totale delle prenotazioni.

Disponibile ufficialmente a partire dal 7 novembre, PlayStation 5 Pro costa 799€ e non include in partenza il lettore disco, che va acquistato a parte laddove abbiate l'esigenza di utilizzare giochi in formato fisico. Nella confezione, inoltre, manca lo stand necessario per il posizionamento in verticale. Sony ha presentato la console nell'ambito di un breve evento in cui il lead architect Mark Cerny ha descritto le migliorie tecniche apportate alla piattaforma e la sua capacità di far girare i giochi PS5 a una risoluzione più alta, con un frame rate di 60 fps senza le rinunce a cui siamo abituati e a fronte di un ray tracing migliorato.