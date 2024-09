PS5 Pro sembra aver messo tutti d'accordo, ma in negativo: Sony sta esagerando?

PS5 Pro sembra aver messo tutti d'accordo , ma probabilmente non nella maniera che Sony immaginava. Da quando Mark Cerny ha rivelato la nuova console, nell'ambito della presentazione tecnica di ieri, fondamentalmente non si parla d'altro e non se ne parla bene.

Un curioso mix fra PS3 e l'era Mattrick

Mentre i bagarini acquistano in massa i lettori disco che potranno poi rivendere al doppio del prezzo, quando al lancio di PS5 Pro sarà difficile trovarne disponibili, la strategia di Sony sembra riportarci indietro nel tempo.

Pensavamo infatti che la casa giapponese avesse imparato, ai tempi del lancio di PS3, che portare sul mercato una console troppo costosa rappresenta un enorme ostacolo alle vendite, e in effetti quella è stata una delle peggiori generazioni di sempre per PlayStation, che ha recuperato terreno solo verso la fine e solo a fronte di importanti investimenti sulle esclusive.

Peraltro si tratta dello stesso errore commesso da Microsoft all'epoca della gestione di Don Mattrick, che volle assolutamente piazzare Kinect in bundle con Xbox One e proporlo dunque a un prezzo superiore di 100€ rispetto a PS4, consentendo alla console Sony di costruirsi un vantaggio determinante, che dura ancora oggi.

Certo, non stiamo parlando di modelli base e di confronti diretti, anzi per dirla tutta PS5 Pro difficilmente supererà la modesta percentuale raggiunta ai tempi da PS4 Pro rispetto alla base installata, ma ciò non toglie che scelte come questa possono finire per intaccare l'immagine di un'azienda che si comporta ormai come se non avesse più concorrenti.

A proposito di concorrenza, secondo voi come girerà Indiana Jones e l'Antico Cerchio su PlayStation 5 Pro? Parliamone.