Il lettore ottico per PS5 Pro sale nelle classifiche di vendita USA: la console interessa più del previsto?

Come segnalato da Wario 64 su Twitter, il lettore ottico per PS5 Slim e PS5 Pro è attualmente l'ottavo prodotto più venduto su Amazon USA e non è più disponibile per la spedizione presso Best Buy. La considerazione è che gli utenti di Sony si stiano portando avanti acquistando il prodotto prima dell'arrivo della console, magari supponendo che ci sarà penuria di unità.

Il lettore ottico per PS5 Slim e Pro

Ovviamente il fatto che sia uno dei prodotti più venduti su Amazon USA e che non sia disponibile presso Best Buy (una delle catene più grandi degli USA) non ci dice esattamente quante unità sono state piazzate. Inoltre ci sono altri rivenditori, non per ultimo PlayStation Direct. Semplicemente è chiaro che un minimo di interesse per PS5 Pro esiste e che vari giocatori hanno bisogno del lettore ottico, cosa che certamente farà felice Sony. In Italia, su Amazon non è attualmente disponibile il lettore ottico di PS5, ma è possibile acquistarlo in attesa che torni in vendita, così da avere la certezza di ottenere la propria unità in tempo per la distribuzione di PlayStation 5 Pro, prevista per il 7 novembre.