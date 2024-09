Al Tokyo Game Show sarà annunciato un nuovo gioco della saga di Like a Dragon, secondo un elaborato leak

In questo caso però ha attirato l'attenzione per una immagine che dovrebbe indicare cosa sarà annunciato.

La fonte è precisamente Diandong Langke Lu Xun, un leaker cinese che - secondo quanto indicato dalle fonti inglesi - è un nome noto e affidabile. I suoi leak sono ovviamente in cinese e quindi spesso non fanno il salto continentale.

Nel mentre settembre avanza i giocatori aspettano nuovi annunci videoludici da parte dei grandi editori. Uno spazio ottimale per scoprire novità riguardo ai giochi in arrivo sarà il Tokyo Game Show, dedicato in particolar modo agli sviluppatori orientali. Quali sono le novità previste? Secondo un leaker, vi sarà l'annuncio di un nuovo gioco al TGS e secondo le analisi degli appassionati pare possibile che si tratta di un nuovo gioco di Like a Dragon , la saga un tempo nota come Yakuza in occidente.

L'immagine del leak del Tokyo Game Show 2024

Come potete vedere qui sotto, è stata condivisa un'immagine che mostra un braccio con sopra il tatuaggio di un drago. Le parti interessanti sono anche altre. Prima di tutto la dimensione dell'immagine originale è 919x920, che dovrebbe indicare che la data dell'annuncio è il 19 e 20 settembre e infine la scritta alla base, la "taglia" del poster, che se letta come una sequenza binaria (notate che i numeri sono radunati in blocchi usando lo sfondo) si traduce in 202502 ovvero 2025/02 ovvero febbraio 2025.

L'immagine del leaker cinese che mostra un braccio con sopra il tatuaggio di un drago

L'ipotesi a questo punto è che si tratta di un gioco di Like a Dragon in quanto il RGG Summit 2024 ha luogo il 20 settembre. Si parlava anche del fatto che il 19 settembre ci sarà uno State of Play, quindi una possibilità è che vi sia una prima presentazione del gioco durante lo show di Sony per poi essere mostrato in modo approfondito nello show dello sviluppatore.

Inoltre, la discussione in cinese è intitolata "Nessun cambio di taglio di capelli quest'anno. Ci vediamo al TGS!". In questo caso potrebbe essere un riferimento al fatto che Kazuma Kiryu cambia taglio di capelli in Like a Dragon Infinite Wealth.

Ovviamente sono tutte speculazioni e non informazioni ufficiali, ma in ogni caso vi sono tanti elementi che puntano il dito verso una direzione specifica. Non ci resta che attendere a vedere nel dettaglio se avrà ragione: fortunatamente manca poco. Speriamo che non si tratti di Yakuza Wars.