Yakuza Wars compare su Facebook e ora è molto più chiaro di che gioco si tratti

Poco tempo fa è spuntata in rete la registrazione di un nuovo marchio di SEGA: Yakuza Wars . Ovviamente era chiaro che si trattava di qualcosa di legato alla saga di Like a Dragon (oramai anche in occidente è chiamata così), ma era impossibile sapere esattamente di cosa si trattasse.

Cosa sappiamo di Yakuza Wars

Come potete vedere qui sotto, è circolata in rete una immagine di un banner del gioco Yakuza Wars, che ci dà un'idea di quali personaggi possiamo aspettarci, Kazuma Kiryu e Goro Majima di fronte a tutti. Possiamo anche capire dalla semplice immagine che si tratta di un gioco mobile, dettaglio rinforzato dal fatto che è un gioco pubblicato da BBGAME (editore mobile molto noto) e dalla descrizione del gioco.

La descrizione è una traduzione automatica dal cinese all'inglese, quindi non possiamo fidarci completamente della bontà del testo, ma ci dà comunque un'idea di cosa possiamo aspettarci. Secondo quanto indicato si tratta del "primo gioco mobile autorizzato di SEGA della serie Yakuza". Si tratterebbe di un "gioco mobile a tema gangster con un gameplay strategico innovativo." È inoltre possibile "combattere a fianco di personaggi classici come "Kiryu Kazuma, Kasuga Ichiban e Majima Goro" e "creare la propria leggenda nel sottobosco criminale".

Diteci, quali sono le vostre speranze per questo gioco? Credete che sarà interessante come un capitolo principale, oppure continuerete ad attendere Like a Dragon 9?

Parlando della saga ma in versione televisiva, ecco Kazuma Kiryu della serie TV di Like a Dragon: Yakuza che si mostra con il suo completo tipico per la prima volta.