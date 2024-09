Gli autori di Once Human sono demoralizzati dai feedback dei giocatori, ma sono pronti a rispondere

Once Human è uno dei molti giochi free to play live service sparatutto di sopravvivenza in circolazione. La differenza rispetto ad altri è che il gioco ha un buon numero di utenti attivi e quindi per il momento sembra essere "al sicuro". Questo però non vuol dire che l'opera sia perfetta e che non ci siano feedback continui da parte dei giocatori che vorrebbero vedere dei miglioramenti in specifiche aree.

Parlando proprio dei feedback, il team di sviluppo di Once Human ha affermato che i più recenti responsi dei videogiocatori hanno un po' demoralizzato la squadra, ma che ovviamente le parole degli appassionati sono importanti e verranno prese in considerazione per continuare a migliorare il gioco.