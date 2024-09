Test Drive Unlimited Solar Crown darà un risarcimento a tutti i giocatori, per scusarsi dei problemi di lancio

Ricordiamo infatti che l'MMO automobilistico è attualmente in accesso anticipato per chi ha acquistato le versioni speciali, dando la possibilità agli "early adopters" di provare il gioco prima di tutti gli altri. Chiunque abbia sborsato il denaro extra per questa opportunità è stato però gravemente colpito da problemi ai server, che hanno reso il gioco online quasi ingiocabile.

Le parole del team di Test Drive Unlimited Solar Crown

KT Racing afferma che circa il 96% dei giocatori può ora accedere con successo a Test Drive Unlimited Solar Crown, dopo che solo il 45% era riuscito a farlo a poche ore dalla pubblicazione. La stabilità dovrebbe inoltre essere stata migliorata, ma il team sta lavorando a una patch - con pubblicazione prevista a breve - per aiutare coloro che "stanno ancora affrontando occasionali difficoltà di connessione o di accesso".

"Comprendiamo la frustrazione causata da questa situazione, in particolare per coloro che hanno acquistato la Gold Edition per accedere al gioco in anticipo", scrive KT Racing. "Per esprimere la nostra gratitudine per la vostra pazienza e scusarci per l'inconveniente, offriremo un compenso di gioco a tutti i giocatori coinvolti una volta che questi problemi saranno completamente risolti". Ulteriori dettagli sul risarcimento saranno comunicati in un secondo momento.

"Siate certi che stiamo ottimizzando continuamente il gioco per offrire l'esperienza che vi aspettate da Test Drive Unlimited Solar Crown. Questo è solo l'inizio del viaggio!".

Sappiamo poi che i voti di Test Drive Unlimited: Solar Crown parlano di un gioco soltanto discreto.