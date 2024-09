Star Wars Outlaws renderà meno frustranti quelle sezioni, con una patch presto in arrivo

Star Wars Outlaws non è certamente pensato per essere un gioco punitivo, come molte opere moderne, ma questo non significa che certe sezioni siano un po' più complicate di altre, al punto tale che il pubblico se ne lamenti e che i creatori stessi ammettano che c'è qualcosa da sistemare.

Le parole del director di Star Wars Outlaws

In un'intervista a GamesRadar+, Gerighty ha ammesso che, sebbene il team abbia intenzionalmente progettato la sequenza per creare 'tensione', "non [voleva] che sembrasse ingiusta. E oggi, credo che sia ingiusta".

"È una cosa che abbiamo intuito nell'ultima settimana o giù di lì e che stiamo già correggendo per una patch che uscirà forse tra 10 giorni. In particolare, probabilmente state pensando a una delle prime missioni a Mirogana, che è incredibilmente punitiva", ha detto Gerighty.

"Per me è un errore, e questo è un aspetto che vogliamo migliorare. Non credo che questo significhi eliminare la possibilità di fallire la missione, ma credo che ci siano milioni possibilità a portata di mano per rendere il gioco molto più divertente e comprensibile".

Gerighty ha anche confermato che il team è alla ricerca di altri "blocchi" che impediscono ai giocatori di "godersi il gioco", rivelando che Ubisoft "modificherà il contesto narrativo" - come, ad esempio, l'aggiunta di annunci che contestualizzino meglio ciò che sta accadendo - "in modo da far sì che le persone si godano quei momenti il più possibile".

Inoltre, il director di Star Wars Outlaws è rimasto deluso dalle recensioni della critica.