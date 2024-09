Il director di Star Wars Outlaws è rimasto deluso dalle recensioni della critica

Lanciato la scorsa settimana, Star Wars Outlaws è sicuramente uno dei titoli più chiacchierati del momento. La critica lo ha accolto in maniera abbastanza tiepida, con giudizi spesso buoni ma non entusiasti (attualmente ha una media voto di 76 su Opencritic). In generale, il gioco è piaciuto, ma non viene considerato memorabile, perché troppo in linea con altri open world di Ubisoft.

Nella nostra recensione gli abbiamo dato 8,5, parlando di un'avventura emozionante e ben raccontata dal gameplay solido, ma forse un po' troppo derivativa e con qualcosa da rivedere nel sistema stealth e nei combattimenti.

Comunque sia, Julian Gerighty, il director del gioco, ha detto di essere "un po' deluso" dall'accoglienza che la critica ha riservato a Star Wars Outlaws.