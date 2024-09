Elden Ring con espansione Shadow of the Erdtree è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico

Tramite Amazon è ora possibile sfruttare una promozione molto interessante: con un 25% di sconto è possibile acquistare una copia di Elden Ring con espansione Shadow of the Erdtree inclusa. Ricordiamo che solo il DLC costa di base 39,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questa versione del gioco è 79.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il gioco è venduto e spedito da Amazon.

Cosa include questa versione di Elden Ring

In questa confezione - che ha un'estetica dedicata con la scritta "Shadow of the Erdtree Edition", il logo del premio del GOTY 2022 e il bollino che indica la presenza del DLC nella confezione - sono presenti:

Il gioco base - Elden Ring - su disco

Un codice per l'espansione - Shadow of the Erdtree - da scaricare tramite lo store della console

Elden Ring è un massiccio gioco di ruolo d'azione che ci porta in un ampio mondo liberamente esplorabile. Possiamo creare il nostro personaggio scegliendo una classe di partenza e l'aspetto, ma poi avremo totale libertà di personalizzazione. Come gli altri giochi di FromSoftware, Elden Ring è noto per il suo livello di difficoltà, ma dà una maggiore libertà d'approccio e permette di evitare i nemici e tornare da loro in seguito quando si è più forti. L'espansione aggiunge una nuova regione, nuove armi, poteri e non solo.