Life is Strange: Double Exposure per PS5 è in forte sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile Life is Strange: Double Exposure per PS5 a 29,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 39,90 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto, dalla trama al gameplay.
Trama e gameplay di Life is Strange: Double Exposure
Si tratta di un gioco che fa parte della serie di Life is Strange, stavolta con l'attesissimo ritorno di Max Caulfield, protagonista del primo e amato titolo. Le vicende ruotano attorno alla misteriosa morte di Safi, amica di Max. La protagonista dovrà quindi indagare destreggiandosi tra presente e "passato", sfruttando nuovamente i suoi poteri e prendendo delle decisioni particolarmente delicate.
In questo caso, Max non riesce a riavvolgere il tempo, ma è in grado di aprire portali per delle sequenze temporali parallele in cui Safi è ancora viva. Se volete saperne di più, vi invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.