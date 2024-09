Dopo aver visto il trailer di Un Film Minecraft, i fan disperati chiedono scusa a Minecraft: Story Mode

Ieri è stato pubblicato il primo teaser trailer del film di Minecraft con Jack Black e alcuni fan non lo hanno accolto molto bene. Per essere precisi, ne sono stati così traumatizzati che hanno iniziato a chiedere scusa a Minecraft: Story Mode , avventura narrativa sviluppata da Telltale Games che non gode propriamente di ottima fama tra gli appassionati, tanto da non essere più nemmeno disponibile all'acquisto.

La uncanny valley

Bene, per molti è arrivato il momento di rivalutare quel gioco, perché a confronto di quanto visto ieri era un vero e proprio gioiello.

"Sto scrivendo una sentita lettera di scuse per Minecraft Story Mode. Perdonami." Si può leggere in un messaggio pubblicato su X, con altri che si sono accodati condividendo lo stesso tono e lo stesso senso. "Caro Minecraft Story Mode, ti devo delle scuse. L'emozione (e lo schock) per il trailer del film di Minecraft mi hanno fatto capire quanto sono stato ingiusto e non abbia capito lo sforzo e il cuore messo per realizzare Minecraft Story Mode. Non sarà stato perfetto agli occhi di tutti, ma era un onesto tentativo di raccontare una storia divertente e interattiva ambientata in un mondo così amato."

Qual è il problema del teaser del nuovo film di Minecraft? Secondo alcuni è che la ricerca del realismo lo ha fatto entrare nella uncanny valley, ossia lo ha fatto diventare sgradevole e repellente, quasi perturbante. Molti hanno quindi fatto il confronto con il vecchio gioco di Telltale che, per quanto non privo di difetti, era molto più attento a non superare certi confini rappresentativi, mantenendosi in linea con lo stile del gioco di Mojang.

Con questo non vogliamo condannare il film, che andrà sicuramente visto per essere giudicato. Intanto però è giusto registrare le reazioni della comunità, per capire come potrebbe essere accolto.