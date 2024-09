Jack Black è uno Steve eccezionale nel primo teaser trailer di Un Film Minecraft

Warner Bros. Picture ha pubblicato il primo teaser trailer di Un Film Minecraft, la pellicola tratta dall'universo di Minecraft, il videogioco più venduto di sempre, da cui è nato un vero e proprio multiverso. Nel video possiamo vedere non solo come è stato ricostruito il mondo cubettoso originale in versione animata, con una scelta stilistica davvero peculiare, ma anche Jack Black nei panni di Steve, il protagonista putativo del gioco, diventato il personaggio simbolo dello stesso, per quanto estremamente anonimo.