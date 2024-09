Gli auricolari Nothing Ear (a) sono in sconto ancora per poco su Amazon al prezzo più basso di sempre

Un buon paio di auricolari può costare cifre notevole alle volte, ma sfruttando le promozioni di Amazon è possibile trovarne a prezzi molto interessanti. Vi consigliamo quindi di dare un'occhiata ai Nothing Ear (a) , che si trovano a un -20% rispetto al prezzo più basso recente. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Il prezzo più basso recente è 99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre ed è proposto per la promozione "Offerta Ritorno a Scuola". Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche dei Nothing Ear (a)

Questo paio di auricolari supporta la funzione di cancellazione attiva del rumore fino a 45 dB. Più precisamente, abbiamo modo di utilizzare tre diverse modalità: una che elimina completamente i rumori, una senza rimozione così da poter udire ciò che vi circonda, ad esempio mentre camminate per strada e una adattiva che applica in automatico il giusto livello di ANC in base al rumore ambientale.

Gli auricolari Nothing Ear (a)

I Nothing Ear (a) dispongono di certificazione Hi-Res Audio per la riproduzione fino a 990 kbps e frequenze fino a 24 bit/96 kHz. Sono compatibili con codec LDAC per lo streaming ad alta risoluzione tramite Bluetooth.