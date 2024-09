No Man's Sky aggiunge la pesca ed è un gioco nel gioco: vediamo il trailer e tutti i dettagli

Si tratta di una espansione dell'aggiornamento Worlds Parte 1 di No Man's Sky, che aveva aggiunto un nuovo sistema per la gestione dell'acqua.

Vi piace pescare nei videogiochi? Se sì, sarete felici di sapere che il nuovo aggiornamento di No Man's Sky - noto come Aquarius - ha aggiunto la pesca . La novità è stata presentata con un nuovo trailer e con un messaggio sul sito ufficiale del videogioco.

I dettagli sulla pesca in No Man's Sky

La parte interessante è che la pesca in No Man's Sky è stata ispirata da un artwork di un fan, che trovate qui sotto, pubblicato dal redditor "catador_de_potos". Il titolo della discussione era semplicemente "Sono un uomo semplice con un sogno semplice".

L'artwork che ha inspisrato la pesca in No Man's Sky

"Una cosa che è piaciuta molto alla gente nell'aggiornamento Worlds è stata la nuova tecnologia dell'acqua, tantissimi giocatori hanno postato video di loro stessi che si rilassavano in riva al mare", ha dichiarato Sean Murray, capo di Hello Games.

"Una fan art in particolare ci ha colpito, quello di un giocatore che pescava pigramente dall'ala della sua barca. Questo ha ispirato il nostro aggiornamento Aquarius, in cui finalmente aggiungiamo la pesca a No Man's Sky!".

L'aggiornamento Aquarius aggiunge a No Man's Sky "una vasta gamma di pesci, dai comuni pesciolini alle specie aliene selvatiche, ognuno con il proprio habitat e le proprie condizioni di cattura", ha dichiarato Murray.

È possibile lanciare l'esca per attirare i pesci più rari o pescare in profondità alla ricerca di messaggi nascosti in una bottiglia. Ci sono trofei da guadagnare, registri di pesca da completare e nuove ricompense per l'attrezzatura da pesca. Murray ha annunciato che c'è anche una spedizione di pesca unica, che invia i giocatori alla ricerca della "cattura più grande del giorno".

Una piattaforma per pescare in No Man's Sky

Il nuovo equipaggiamento consente di pescare in acque profonde dalla propria piattaforma di pesca personale. I nuovi vasi da pesca possono essere usati per esche e trappole per catture rare. È possibile cucinare il pescato del giorno con nuove combinazioni di ricette da scoprire.

"La cosa che preferisco è costruire una piccola base sulla costa, in modo da poter lanciare la mia canna ogni volta che ne ho voglia", ha aggiunto Murray.

