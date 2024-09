Indiana Jones e l'antico Cerchio avrà varie armi da fuoco, ma vi verrà voglia di non usarle

Le armi da fuoco ci saranno, spiegano i director, ma i giocatori saranno spinti a non usarle o a sfruttarle in modo alternativo.

Indiana Jones e l'antico Cerchio è un videogioco d'azione in prima persona, ma non è un vero e proprio FPS. I creatori dell'opera - MachineGames - sono noti per i propri sparatutto, ma hanno ben deciso di puntare in una direzione diversa per Indy.

Le dichiarazioni del team di Indiana Jones e l'antico Cerchio

Parlando con la rivista Edge, il direttore creativo Axel Torvenius ha dichiarato: "Non incoraggiamo l'uso delle armi. Non viene proposta come la via principale da seguire. La via principale è sempre quella di usare l'ingegno e la frusta".

Tovenius dice: "Indy non ha superpoteri. Molto spesso si capisce che per lui non è facile combattere. In fin dei conti, è un insegnante e un archeologo un po' maldestro. Si dà il caso che abbia questa passione che lo mette costantemente in queste strane situazioni con nemici e trappole".

"Non sarebbe stato fedele al personaggio farlo sparare costantemente a tutti i nemici, e il team di MachineGames vuole enfatizzare il livello di pericolo. Abbiamo cercato di catturare quella sensazione che, se devi ingaggiare un combattimento, è molto pericoloso essere colpiti. È anche molto pericoloso sparare ai nemici, perché avranno un sistema di allarme e rinforzi in arrivo".

Il game director Jerk Gustafsson aggiunge che "è gioco in cui ci sono un sacco di armi, ma si sceglie di non usarle, perché è troppo rumoroso e pericoloso. Si può prendere una pistola e usarla come arma da mischia. È un uso della pistola molto consono al personaggio di Indiana Jones".

