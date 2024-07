Dopo diverse ore passate in compagnia di Once Human possiamo concordare con il sentire comune del web. Nonostante alcuni innegabili difetti, abbiamo scoperto un survival in terza persona godibile, globalmente divertente e, soprattutto, immediato .

In questa estate torrida, oltre al fenomeno The First Descendant, che a dire il vero non ci ha particolarmente impressionati, l'universo dei free to play sta conoscendo un'altra perturbazione. Once Human , che ha esordito i primi giorni di luglio su PC, via Steam e Epic Games, in arrivo anche su device iOS e Android, sta catalizzando l'attenzione di appassionati e semplici curiosi.

Tra fantascienza e sovrannaturale

Vogliamo essere chiari sin da subito: la sensazione di trovarsi di fronte ad un gigantesco collage di meccaniche ludiche e stili visivi, presi in prestito da congeneri e non, si paleserà piuttosto in fretta. Come nel già citato The First Descendant, come fu all'epoca per Palworld, nel tentativo di creare un prodotto trasversale, gli sviluppatori hanno palesemente pescato a piene mani da altre produzioni, confezionando un titolo che possiamo tranquillamente definire come derivativo.



Le stesse premesse narrative, che vengono esplicitate un po' goffamente con un paio di video d'intermezzo e qualche dialogo, sembrano un miscuglio di idee prese alla rinfusa da film di fantascienza e qualche romanzo di Stephen King. In questo imprecisato futuro, l'umanità ha aperto un portale che era meglio rimanesse sigillato. Da questa dimensione alternativa, difatti, si è riversata sulla Terra una civiltà aliena che, tramite una sostanza nebbiosa, ha conquistato porzioni di territorio tramutando ogni essere vivente in grottesche chimere per metà biologiche e metà meccaniche, pronte ad uccidere qualunque cosa gli si pari di fronte. Nei panni di un Beyonders, un essere dotato di capacità sovrumane, avrete il compito di bonificare ogni porzione della mappa, ristabilendo ordine e pace.

Nulla di particolarmente elaborato e anche procedendo nella narrazione, non aspettatevi particolari colpi di scena, né di imbattervi in personaggi che occuperanno un posto di rilievo nella vostra memoria. Da questo punto di vista, Once Human è assolutamente dimenticabile e abbastanza raffazzonato. Discorso assolutamente simile lo si può fare per il comparto artistico, che non investe su chissà quale fotografia o direzione artistica nella composizione degli scenari, ma che di tanto in tanto riesce a regalare un brivido con creature che sono veri e propri ibridi tra umani, animali e oggetti come lampade, cavi elettrici, giganteschi autobus.

Un Beyonders apre il fuoco sui nemici, avvolto nella nebbia letale che ha invaso il pianeta Terra

Il gioco di Starry Studio non ha la qualità, né l'interesse a dirla tutta, per ammaliarvi con una trama raffinata o componendo panorami degni di nota. Anche tecnicamente è poco più che discreto. Le animazioni sono rozze, la mappa non pullula di dettagli, i modelli poligonali non brillano, l'effettistica è elementare e la linea d'orizzonte non si spinge mai troppo in là. Anche con l'intento di consentire a configurazioni PC e device meno performanti di supportare il gioco, gli sviluppatori hanno dotato la loro creatura di un impianto estetico globalmente piacevole, ma tutto sommato modesto. Se non altro non siamo incappati in chissà quali problematiche tecniche, il frame rate è generalmente solido e anche il netcode si è comportato alla grande.

Come è facile intuire, l'avventura si apre con il più classico degli editor che vi consentirà di dare vita al vostro personaggio. Le potenzialità del software sono sufficienti per personalizzarlo nei più piccoli dettagli, consentendo all'utente di dare libero sfogo alla propria fantasia. Preset e parametri standard, in ogni caso, consentono di completare questo passaggio velocemente e con poca applicazione, per chi lo desidera.

Uno dei tanti panorami in cui vi potrete imbattere giocando a Once Human

Completate le fasi preliminari, breve tutorial compreso, verrete letteralmente catapultati in un punto casuale della mappa, incipit della vostra personale avventura. La prima cosa da fare, sarà stabilire un campo base. Trattandosi di un titolo multiplayer cooperativo, il PvP arriverà solo nei prossimi mesi, innanzi tutto dovrete cercare una porzione di territorio non ancora occupata. Anche per questo motivo, il consiglio che vi diamo, è di utilizzare un server impostato al Giorno 1, così da essere sicuri di trovare pochi giocatori che hanno già ampliato i loro confini, rendendo l'operazione di edificazione più difficile del dovuto. In ogni caso, la mappa è abbastanza ampia e in pochi minuti, e con pochi passaggi, getterete le basi dell'accampamento.

Sarà in questo momento che si paleserà la qualità che più di altre caratterizza Once Human, ovvero la già citata immediatezza. Laddove altri congeneri pretendono un certosino lavoro di raccolta e gestione delle risorse, nel gioco di Starry Studio il tutto è enormemente più diretto e facile da padroneggiare. Come sempre dovrete raccogliere legname, metalli e altre risorse per costruire strutture e oggetti, ma il reperimento è generalmente semplice, il quantitativo di risorse richiesto e ragionevole, l'interfaccia rende le fasi di costruzione piuttosto intuitive. Lo stesso crafting è piuttosto accondiscendente nei confronti del giocatore: gli oggetti generati, come le munizioni per esempio, sono sempre in grande quantità, consentendovi di accumulare equipaggiamento senza troppe lungaggini.



Un Beyonders si appresta a varcare la soglia di un edificio abbandonato

Semmai va fatto un appunto alle interfacce dei vari menù, dispersive e in certi casi poco chiare, nonostante la presenza di una sezione dedicata alla spiegazione di ogni oggetto, struttura, nemico, bonus e azione che si può compiere, un compendio tutto da leggere, generoso di informazioni che rendono il tutto più chiaro. Ciononostante, sulle prime resterete disorientati di fronte a schermate che sembrano mettersi d'impegno per non darvi una visione chiara sui progressi compiuti e sul successivo passo da compiere.

Sia chiaro, passerete molto tempo a raccogliere, costruire, creare. Inoltre, le strutture e gli oggetti che potrete ottenere, livello d'esperienza dopo livello, sono davvero moltissimi, ma come detto Once Human è molto più focalizzato sull'avventura vera e propria e sul combattimento. Ciò si evince, tra l'altro, da due altre caratteristiche.



Nel corso del gioco potrete imbattervi in gigantesche armi che potrete raccogliere e usare fino all'esaurimento delle munizioni, come il cannone gatling imbracciato dal personaggio nell'immagine

Da una parte, progredendo nell'avventura, potrete contare sul supporto dei Deviations, creature dalle forme più disparate che, oltre a darvi man forte in battaglia, sulla falsariga di Palworld, automatizzeranno raccolta di materie prime e creazione di alcuni oggetti dell'equipaggiamento. Un sistema collaudato altrove e che anche in Once Human snellisce efficacemente le fasi più ripetitive legate al crafing.

Dall'altra, invece, sin dalle prime ore di gioco, entrerete in possesso di una moto, che potrete evocare in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Il mezzo rende ovviamente più rapido lo spostamento sulla mappa. Sebbene il sistema di guida sia senza mezzi termini terribile, la fidata due ruote è l'ideale per coprire le ampie distese della mappa.