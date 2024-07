SNK Vs. Capcom: SVC Chaos torna su PC, PS4 e Nintendo Switch con il rollback netcode

Oltre alla già citata introduzione del rollback netcode, la riedizione di SNK Vs. Capcom: SVC Chaos può contare anche sulle lobby online per un massimo di nove partecipanti, così da dar vita a entusiasmanti tornei a scelta fra differenti stipulazioni.

SNK Vs. Capcom: SVC Chaos è tornato su PC, PS4 e Nintendo Switch in una riedizione arricchita dal rollback netcode, la tecnologia disegnata per azzerare la latenza nei match in multiplayer online.

Un grande ritorno

Come si può vedere nel trailer di SNK Vs. Capcom: SVC Chaos, qui sotto, è davvero un grande ritorno quello voluto da SNK ma non il primo, vista la discreta quantità di picchiaduro che sono stati riproposti negli ultimi tempi con l'aggiunta del rollback netcode.

Si tratta ad ogni modo di un prodotto molto interessante, caratterizzato da un roster composto da ben trentasei personaggi provenienti appunto dalle più celebri serie SNK (in particolare The King of Fighters) e Capcom (con un focus sulla saga di Street Fighter) che potremo far scontrare all'interno di match altamente spettacolari.

Fra le novità della riedizioen c'è anche un visualizzatore di hitbox che consente di studiare in maniera precisa le caratteristiche di ogni singolo combattente per ottimizzarne l'impiego, nonché una galleria con quasi novanta diversi artwork.

Sempre restando in tema di SNK, la casa giapponese nei giorni scorsi ha annunciato un nuovo Art of Fighting e un action RPG di Samurai Shodown.